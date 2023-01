La capolista della Championship rinforza il reparto offensivo. Lyle Foster è un nuovo giocatore del Burnley: l'attaccante sudafricano, 22 anni, lascia il Westerlo dopo un anno e mezzo e firma un contratto fino al 30 giugno 2027 con la squadra allenata da Vincent Kompany. Foster, che ha segnato otto reti e fornito quattro assist in 21 partite disputate in Jupiler League, è costato circa 10 milioni.

Give a warm welcome to South African international Lyle Foster from Belgian side K.V.C. Westerlo for an undisclosed fee 🇿🇦

The 22-year-old striker has penned a four-and-a-half-year deal at Turf Moor and becomes the Clarets’ third signing of the January transfer window ✍️

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 25, 2023