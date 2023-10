ufficiale Rinnovo importante in casa Burnley. Lyle Foster firma fino al 2028

È una delle poche note positive in un inizio di stagione molto complicato. Il Burnley premia Lyle Foster: l'attaccante sudafricano classe 2000, autore di tre reti e due assist in sette partite di Premier League, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028, dodici mesi in più rispetto alla precedente scadenza. Foster è arrivato in Inghilterra a gennaio, quando fu ceduto per 11 milioni di euro dal Westerlo.