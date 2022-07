ufficiale Union Berlino, dal Porto arriva in prestito con diritto di riscatto Diogo Leite

Colpo in difesa per l'Union Berlino. Come annuncia il sito ufficiale, la formazione della capitale tedesca ha annunciato l'acquisto di Diogo Leite. Il difensore centrale portoghese arriva dal Porto con la formula del prestito con diritto di riscatto.