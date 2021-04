ufficiale Urawa Red Diamonds, preso il capocannoniere dell'Eliteserien. Segnò al Milan

Kasper Junker, fresco campione di Norvegia con la maglia del Bodo/Glimt e vincitore della classifica marcatori 2020 con 27 reti in 25 partite, saluta e vola in Giappone. L'Urawa Red Diamonds ne annuncia l'acquisto. Trasferimento a titolo definitivo, costo del cartellino 2 milioni di euro. 27 anni, danese, si è messo in mostra lo scorso settembre nella partita valida per il terzo turno preliminare di Europa League, segnando la rete del momentaneo vantaggio per i suoi contro il Milan.