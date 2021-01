Il Crotone cerca gol in Norvegia: offerta al Bodo/Glimt per l'attaccante Junker

Il Crotone guarda in Norvegia, per rinforzare il proprio attacco e regalare a mister Stroppa qualche gol in più. Secondo Sky Sport la società ha presentato una prima offerta di poco superiore ai 2 milioni di euro al Bodo/Glimt per Kasper Junker, attaccante classe ’91 che avrebbe già dato il proprio ok al trasferimento in Italia. Resta da convincere il Bodo/Glimt, nelle prossime ore previsti nuovi contatti.