ufficiale Valencia, Guedes ceduto al Wolverhampton. Era obiettivo della Roma di Mourinho

vedi letture

Gonçalo Guedes è un nuovo calciatore del Wolverhampton. L'esterno portoghese, come informa il sito ufficiale del Valencia, si trasferisce in Premier League per vestire la maglia dei Wolves. "Il club lo ringrazia per la sua professionalità come giocatore del Valencia e gli augura grande fortuna in questa nuova fase della sua carriera", si legge nel comunicato ufficiale dei pipistrelli.

Guedes, sia a gennaio sia all'inizio di questa finestra di mercato, è stato cercato con insistenza anche dalla Roma di Mourinho.