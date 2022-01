Dopo tre anni e mezzo, Samuel Kalu lascia la Francia e vola in Inghilterra. Il trequartista nigeriano, classe 1997, ha infatti chiuso la sua avventura con la maglia del Bordeaux e ha firmato un contratto fino al 2025 con il Watford.

📢 Le Club confirme le transfert définitif de Samuel Kalu au @WatfordFC.

Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et le remercions pour son investissement et son professionnalisme durant ses 3 saisons et demie passées au club.

âž¡ https://t.co/g7H2n58x3i pic.twitter.com/4DZMx01pKq

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 26, 2022