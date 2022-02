Il Watford ha deciso di interrompere anticipatamente l'accordo di prestito di Ozan Tufan. Il centrocampista, arrivato al Londra lo scorso 19 agosto, fa pertanto ritorno al Fenerbahçe dopo aver raccolto la miseria di 9 partite con gli hornets in tutte le competizioni. 26 anni, Tufan aveva iniziato la stagione proprio al Fener, giocando gli ultimi 14' della partita inaugurale di Super Lig.

Ozan Tufan’s season-long loan from Fenerbahçe has been terminated by mutual consent.

All the best for the future, @Ozan.

— Watford Football Club (@WatfordFC) February 2, 2022