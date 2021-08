Il Watford rende noto l'acquisto del centrocampista turco Ozan Tufan dal Fenerbahçe. 26 anni, il giocatore si trasferisce in Inghilterra con la formula del prestito con diritto di riscatto.

🇹🇷 Here we go... pic.twitter.com/0tTCjvgzKw

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 19, 2021