Claudio Ranieri non è più l'allenatore del Watford. Gli Hornets hanno appena sollevato dall'incarico il tecnico italiano, tornato in Premier League lo scorso 4 ottobre.

Questo l'annuncio ufficiale dell'attuale penultima forza in classifica del massimo campionato inglese:



Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.

The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity.

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 24, 2022