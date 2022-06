UFFICIALE: Wayne Rooney di dimette da allenatore del Derby County

Wayne Rooney non è più l'allenatore del Derby County. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale nel quale informa che la leggenda del calcio inglese ha rassegnato le dimissioni. 36 anni, Rooney ha iniziato la sua carriera di allenatore proprio con i rams nel novembre 2020: "Il mio tempo al club è stato un ottovolante di emozioni, sia alti che bassi, ma devo dire che la sfida mi è piaciuta" ha commentato proprio Rooney al sito ufficiale del club.

Wayne Rooney has today informed Derby County Football Club that he wishes to be relieved of his duties as first team manager with immediate effect.#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) June 24, 2022