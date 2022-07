Wayne Rooney torna ufficialmente nella Major League Soccer e a Washington. L'ex attaccante di Manchester United ed Everton è il nuovo allenatore del DC United, dove peraltro ha giocato fra il 2018 e il 2019. Rooney aveva lasciato l'incarico di allenatore del Derby County, avventura terminata con una triste retrocessione nonostante un'incredibile rimonta (il Derby era stato penalizzato di 21 punti).

Ruthless competitor. Fearless leader.

Wayne is ready to take the helm in D.C. 👊#DCU || @WayneRooney pic.twitter.com/6rMbLVgWQd

— D.C. United (@dcunited) July 12, 2022