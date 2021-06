ufficiale Werder Brema, non rinnovato il contratto a Thomas Schaaf

Thomas Schaaf lascia il Werder Brema. Direttore tecnico del club tedesco richiamato in panchina a maggio per tentare una disperata salvezza poi non raggiunta, Schaaf ha appreso questo lunedì che il suo contratto in scadenza il 30 giugno non verrà rinnovato.