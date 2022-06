ufficiale Werder Brema, Stage retribuito per rinforzare il centrocampo

Il Werder Brema, tornato in Bundesliga dopo un anno di purgatorio, ha reso noto l'acquisto di Jens Stage dal Copenaghen. Non sono stati divulgati i termini dell'accordo fra i club per il trasferimento del centrocampista danese, 25 anni.