Ufficiale Werder Brema, arriva il rinnovo del danese Stage. La nota dei biancoverdi

Il Werder Brema ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto di Jens Stage, classe '98 arrivato in Germania nel 2022 dal Copenaghen. I dettagli dell'estensione non sono stati seri noti dal club.

"Giocare con il Werder è davvero divertente in questo momento, stiamo crescendo costantemente come squadra da quando sono arrivato e abbiamo un piano chiaro per migliorare sempre di più. E io voglio farne parte", spiega il danese che ha segnato 10 reti in 73 presenze con il club biancoverde riconquistando anche l'attenzione della sua nazionale che lo ha convocato per le ultime gare in Nations League.