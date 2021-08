Gran colpo in difesa per il West Ham. La squadra del Nord di Londra ha annunciato tramite un comunicato ufficiale l'acquisto di Kurt Zouma dal Chelsea. Il classe '95 firma con gli Hammers fino al 2025.



We are delighted to announce the signing of France international Kurt Zouma until the summer of 2025!

— West Ham United (@WestHam) August 28, 2021