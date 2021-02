ufficiale Wisla Cracovia, preso l'ex Bologna Radakovic. Rinnova Szywacz

Un innesto ed un rinnovo per il Wisla Cracovia. Dallo Sparta Praga è in arrivo Uros Radakovic (26), difensore serbo con alle spalle una breve esperienza in Italia con Bologna e Novara. Prestito semestrale concesso dalla squadra che ha affrontato il Milan in Europa League.

Ottenuto anche il rinnovo di contratto per Wiktor Szywacz (18), il giovane centrocampista ha prolungato fino al 2024. Potrà crescere alle spalle del capitano Jakub Blaszczykowski (35), icona del calcio polacco che, tra le altre cose, ha giocato una stagione con la Fiorentina.