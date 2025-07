Ufficiale Il Nantes si regala Uros Radakovic: l'ex difensore del Bologna firma fino al 2027

vedi letture

Il Nantes ha annunciato l’ingaggio di Uroš Radaković, difensore centrale serbo, che ha firmato un contratto fino a giugno 2027. Un rinforzo di esperienza e fisicità per la retroguardia dei gialloverdi.

Nato a Belgrado il 31 marzo 1994, Radaković, 31 anni, è cresciuto calcisticamente nella scuola della Stella Rossa, prima di debuttare nel calcio professionistico con il Novi Sad nel 2011. L’anno successivo ha attirato l’attenzione del Bologna, che lo ha portato in Italia a giocare in Serie A. La sua carriera è poi proseguita in diverse nazioni europee, tra cui la Repubblica Ceca (Sparta Praga), la Russia e, più recentemente, la Turchia, dove ha indossato la maglia del Sivasspor e ha condiviso lo spogliatoio con l’ex Nantes, Samuel Moutoussamy.

Difensore centrale dal fisico imponente (1,94 m), Radaković è noto per la sua forza nei duelli aerei, la solidità nei contrasti e una spiccata intelligenza tattica. È anche apprezzato per la qualità della sua impostazione dal basso e la capacità di guidare il reparto difensivo, doti che ne fanno un autentico leader in campo e nello spogliatoio. Ex internazionale con l’Under 21 serba, porterà al Nantes l’esperienza maturata in diversi campionati e una mentalità da veterano, ideale per rafforzare la linea difensiva dei canarini in vista della prossima stagione di Ligue 1.