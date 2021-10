ufficiale Wolfsburg, è Florian Kohfeldt il successore di Mark van Bommel

Florian Kohfeldt è il nuovo allenatore del Wolfsburg. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. L'ex allenatore del Werder Brema, 39 anni, ha firmato un contratto fino al 2023. Prende il posto di Mark van Bommel, esonerato domenica all'indomani del ko rimediato contro il Friburgo. Il Wolfsburg è attualmente nono in classifica in Bundesliga ed è reduce da quattro sconfitte consecutive. In Champions la situazione non è delle migliori: solo due punti conquistati in tre partite mentre in DFB-Pokal la squadra è uscita al primo turno a tavolino, per un clamoroso errore di Van Bommel, che nel corso della partita contro il Preussen Münster ha sostituito un giocatore di troppo. Per questo motivo la società ha deciso di operare al cambio di panchina, prima squadra di Bundesliga in questa stagione.