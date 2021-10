ufficiale il Wolfsburg esonera Van Bommel. Fatale il ko contro il Friburgo

Fatale per Mark Van Bommel la sconfitta contro il Friburgo di ieri: nel pomeriggio, l'allenatore olandese è stato esonerato dal Wolfsburg. L'ex centrocampista del Milan paga le quattro sconfitte di fila in Bundesliga, oltre all'ultimo posto del girone in Champions League, dove i tedeschi hanno raccolto solo due punti. Da capire, ora, a chi verrà affidata la panchina dei Die Wolf.