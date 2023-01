A pochi minuti dalla sfida contro il Liverpool, replay dei 32esimi di FA Cup, il Wolverhampton ha annunciato il nuovo colpo di mercato. Dal Paris Saint-Germain arriva infatti Pablo Sarabia, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

We have completed the permanent signing of @Pablosarabia92.

The forward arrives at Molineux on a two-and-a-half-year-deal ✍️

— Wolves (@Wolves) January 17, 2023