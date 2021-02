ufficiale Wolverhampton, Jonny Otto rinnova tre giorni dopo il ritorno in campo

Il Wolverhampton ha reso noto con un comunicato ufficiale il rinnovo di Jonny otto fino al 2025. Allungato di due stagioni, pertanto, l'accordo. Il terzino sinistro, 26 anni, è rientrato in campo tre giorni fa dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione in corso.