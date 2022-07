ufficiale Wolves, il difensore Sanderson si trasferisce in prestito al Birmingham

Reduce dall'esperienza in prestito al QPR, il difensore Dion Sanderson (classe '99) lascia ancora la rosa del Wolverhampton, di nuovo a titolo temporaneo. Ufficiale il suo trasferimento in prestito al Birmingham, in Championship (la seconda serie inglese) fino al termine della stagione.