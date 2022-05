ufficiale Xabi Alonso saluta la Real Sociedad B. Nel suo futuro può esserci il Club Brugge

Xabi Alonso non sarà l'allenatore della seconda squadra della Real Sociedad nella prossima stagione. A comunicarlo è lo stesso club basco, che annuncia l'addio dopo tre anni dell'ex centrocampista spagnolo. "Per te le nostre porte rimarranno sempre aperte, a presto Xabi", si legge sul profilo Twitter dei biancazzurri. Xabi Alonso nei prossimi giorni dovrebbe volare in Belgio per firmare col Club Brugge.

Questo il comunicato ufficiale della Real: