ufficiale Yuto Nagatomo riparte dal Giappone. Il terzino torna al Tokyo FC

vedi letture

Yuto Nagatomo riparte dal suo Giappone, dal club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi e che lo ha portato poi a fare una lunga carriera in giro per l'Europa. È ufficiale il ritorno del terzino ex Inter al Tokyo FC.