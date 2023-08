ufficiale Zaroury sempre più Claret: contratto di cinque anni con il Burnley

Anass Zaroury, tra i protagonisti del ritorno in Premier League del Burnley, si lega in modo importante a questo club. In queste ore, infatti, è stata ufficializzata la sua firma di un contratto di 5 anni con i Clarets. Il marocchino si candida quindi a diventare uno dei massimi idoli contemporanei del Turf Moor.

Nella scorsa stagione, l'esterno offensivo si è messo in mostra in Championship con 6 gol e 6 assist in 34 partite. Uno bottino a cui vanno aggiunti i 4 gol segnati tra FA Cup e EFL Cup. L'obiettivo è confermarsi in Premier League, ripagando la fiducia del Burnley. I Clarets hanno annunciato il suo rinnovo pluriennale con un post sui social.