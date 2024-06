Un altro craque del Palmeiras in Europa: Luis Guilherme al West Ham

Non solo Endrick. Un altro gioiello brasiliano è arrivato nel vecchio continente direttamente dal Palmeiras. Si tratta di Luis Guilherme (18), ala destra che ha condiviso il percorso con l'attaccante che tra qualche settimana inizierà la sua avventura al Real Madrid.

Contratto quinquennale per il ragazzo nato ad Aracaju, forte di ben 45 presenze in prima squadra. Si tratta del primo acquisto della gestione Lopetegui.

Listen to Luis’ first words as a Hammer 🤳 pic.twitter.com/WY17SGOJZC

— West Ham United (@WestHam) June 13, 2024