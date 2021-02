Un altro record per Bellingham: è il più giovane inglese titolare nelle fasi finali di Champions

Serata speciale per Jude Bellingham, che ormai è abituato a bruciare le tappe: a 17 anni e 233 giorni, il centrocampista del Borussia Dortmund è diventato il più giovane inglese a giocare una partita delle fasi a eliminazione diretta della UEFA Champions League da titolare.

17 - Aged 17 years and 233 days, Borussia Dortmund's Jude Bellingham is the youngest ever English player to start a game in the knockout stages of the UEFA Champions League. Represent. pic.twitter.com/NlB8ULdvTK

— OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2021