Un anno sabbatico, poi la Francia dopo il Mondiale: il piano di Zidane per il futuro

vedi letture

Dopo l'addio al Real Madrid, l'intenzione di Zinedine Zidane è quella di prendersi un anno sabbatico prima di tornare in pista. E il suo obiettivo è la panchina della Francia. Il presidente della Federazione transalpina Noel La Graet ha confermato Didier Deschamps fino ai Mondiali in Qatar nel 2022, poi il suo successore potrebbe essere proprio Zizou. E' molto probabile, scrive L'Equipe, che dal post-Mondiale ci sarà la prima esperienza da commissario tecnico per l'ex stella della nazionale.