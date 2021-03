Un contratto a vita. Il piano di Laporta per convincere Messi a restare

vedi letture

Il piano di Joan Laporta per convincere Lionel Messi a restare? Un contratto a vita per l'argentino. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo infatti, il nuovo presidente blaugrana è pronto a mettere sotto contratto a vita l'argentino, che chiuderebbe quindi la carriera da calciatore in blaugrana per poi continuare la sua avventura al Barcellona in altre vesti. Al momento - si legge - non ci sono annunci in vista, ma presto potrebbe andare in scena un incontro tra le parti per iniziare a preparare il terreno.