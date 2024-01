Ufficiale Un ex obiettivo dell'Inter rinnova con Orlando. Facundo Torres firma fino al 2026

Quindici presenze e una rete con la Nazionale uruguaiana, uno dei giocatori più interessanti del panorama calcistico sudamericano. Facundo Torres era finito nel mirino dell'Inter nel 2021 ma a inizio 2022 aveva scelto di trasferirsi negli USA, a Orlando. Oggi, il 23enne attaccante cresciuto nel Penarol ha rinnovato il contratto fino al 2026, con opzione per altre due stagioni.

Ecco il comunicato del club americano: "'L'attaccante Facundo Torres ha firmato un nuovo contratto triennale con Orlando City e rimarrà come "designated player" fino al 2026, con opzioni di rinnovo nel 2027 e 2028".

"Facu ha dimostrato di essere una parte davvero importante della nostra squadra negli ultimi due anni", ha affermato Luiz Muzzi, vicepresidente esecutivo di Orlando City e direttore generale. "Ha soddisfatto le aspettative che avevamo stabilito per lui all'inizio, mostrando un grande potenziale e margini per un’ulteriore crescita. Siamo davvero lieti di averlo con noi ancora a lungo, ora puntiamo a obiettivi più grandi”.

L'ala 23enne ha collezionato 79 presenze da quando è arrivato in città, segnando 27 gol e fornendo 16 assist in due stagioni complete. "Innanzitutto voglio ringraziare il Club e i tifosi per lo straordinario supporto che mi forniscono e per aver sempre avuto fiducia in me", ha detto Torres. “Sono molto felice di restare qui a Orlando e di continuare questo viaggio insieme".