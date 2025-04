Ufficiale Un ex portiere del Barça allenerà in quarta serie: Valdes firma con il Real Avila

Víctor Valdés è il nuovo allenatore del Real Ávila. La squadra, al momento quarta in classifica nel suo girone della Segunda RFEF (la quarta serie spagnola), ha esonerato il tecnico Miguel de la Fuente dopo i recenti risultati negativi, che hanno messo in pericolo la qualificazione ai playoff.

Questo l'annuncio: "Il Real Ávila CF annuncia che Víctor Valdés sarà il nuovo allenatore della prima squadra fino al termine di questa stagione e di quella successiva. Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, Valdés ha allenato le squadre giovanili del Barça e dell'UE Horta. La società gli augura il meglio in questa nuova fase, convinta che la sua esperienza e il suo impegno saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda lo staff tecnico, Diego, Jonás, Joel, Alberto Garrosa e Víctor Garrosa continueranno a farne parte, mantenendo così la stabilità e la coesione della squadra. Tra le altre cose, segnaliamo che a Rafa López è stata offerta l'opportunità di continuare, ma lui ha volontariamente deciso di non farlo. Il Real Ávila CF desidera ringraziarlo sinceramente per la tua professionalità e per il servizio offerto durante il suo periodo con il club".

Ecco il comunicato dell'esonero di de La Fuente: "Dopo un'analisi approfondita dei risultati ottenuti nelle ultime partite e della situazione attuale della squadra, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di sollevare l'allenatore Miguel de la Fuente. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di ottenere un cambiamento che invertisse la situazione sfavorevole della squadra. Da parte del club, vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine a Miguel de la Fuente e al suo staff tecnico per la dedizione, l'impegno e la professionalità dimostrati durante le due stagioni in cui ha guidato la squadra. Il suo lavoro è stato determinante nel raggiungimento della promozione in Seconda Divisione la scorsa stagione, un traguardo significativo nella storia del Real Ávila CF. Auguriamo a Miguel de la Fuente ogni successo nei suoi impegni futuri e lo ringraziamo ancora una volta per il suo contributo al club, le cui porte saranno sempre aperte. Ringraziamo i nostri fan per il loro sostegno incondizionato e chiediamo loro di continuare a crederci. Lavoreremo insieme per concludere la stagione con questo obiettivo".