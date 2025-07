Ufficiale Un nuovo attaccante georgiano in Ligue 1: il Metz prende Tsitaishvili dall'Ucraina

Colpo interessante in casa Metz, un nuovo attaccante georgiano dopo Georges Mikautadze arriva in Ligue 1: è ufficiale l'arrivo di Giorgi Tsitaishvili. L'attaccante georgiano, atterrato in Lorena giovedì per le visite mediche di rito, ha firmato il contratto, diventando il secondo acquisto estivo per il club della Croce di Lorena, dopo il giovane terzino belga Yannis Lawson.

Tsitaishvili, ala di 24 anni, proviene dalla Dinamo Kiev. Il suo trasferimento è stato reso possibile grazie alle norme temporanee FIFA legate alla guerra in Ucraina, che consentono ai calciatori stranieri di sospendere unilateralmente i propri contratti fino a giugno 2026. Una situazione che ha permesso al Metz di assicurarsi un giocatore di talento e esperienza internazionale.

Per il giocatore di tratta di una nuova tappa in una carriera già ricca di esperienze in prestito. Dal 2021, Tsitaishvili ha girovagato tra Ucraina (Vorskla Poltava, Tchornomorets Odessa), Polonia (Wisla Cracovia, Lech Poznań) e Georgia (Dinamo Batumi, dove ha vinto un titolo nazionale). Arriva al Metz dopo una stagione positiva in Spagna con il Granada, dove ha collezionato 36 presenze (32 da titolare), mettendo a segno 7 gol e fornendo 4 assist. Un innesto che promette dinamismo e concretezza all'attacco granata.