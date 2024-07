Ufficiale Un nuovo CT anche per l'Irlanda: dopo l'addio alla Giamaica, ecco Hallgrimsson

vedi letture

La Federazione calcistica irlandese (FAI) ha annunciato oggi la nomina di Heimir Hallgrímsson a nuovo allenatore della nazionale maggiore maschile. L'ex CT di Islanda e Giamaica guiderà la squadra nella UEFA Nations League e nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026

Questo il comunicato: "La Federazione calcistica irlandese (FAI) ha annunciato oggi la nomina di Heimir Hallgrímsson a nuovo allenatore della nazionale maggiore maschile. Hallgrímsson assumerà ufficialmente l'incarico questo settembre, quando l'Irlanda affronterà l'Inghilterra nella UEFA Nations League.

Hallgrímsson è stato identificato come il candidato numero uno della FAI all'inizio di quest'anno, con la sua esperienza che si allineava perfettamente ai criteri di ricerca: una precedente esperienza come CT, la capacità di far scalare posizioni alle sue squadre nella classifica mondiale FIFA, un curriculum di qualificazioni ai tornei più importanti ed esperienza nello sviluppo dei giovani giocatori.

L'esperienza internazionale di Heimir è iniziata con l'Islanda, dove è stato il primo assistente allenatore di Lars Lagerback dal 2011 al 2016 e poi unico allenatore dal 2016 al 2018. Il suo periodo alla guida della nazionale islandese ha coinciso con uno dei loro periodi di maggior successo: l'Islanda ha raggiunto i quarti di finale di UEFA EURO 2016, eliminando l'Inghilterra agli ottavi. In questo periodo l'Islanda si è anche qualificata per la Coppa del Mondo FIFA 2018 e ha raggiunto uno spareggio di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA 2014. Nel corso del suo periodo con l'Islanda, la squadra ha raggiunto il suo ranking FIFA più alto di sempre, arrivando fino al 18° posto. Più di recente, Hallgrímsson è stato l'allenatore capo della Giamaica (2022-2024), guidando la squadra alla qualificazione per la Copa America 2024 di quest'estate. Grazie a lui la squadra è salita dal 64° al 53° posto nella classifica mondiale FIFA. Hallgrímsson si è dimesso dal suo ruolo di allenatore capo della Giamaica dopo l'eliminazione dalla competizione.

Oltre ai suoi incarichi internazionali con Giamaica e Islanda, Hallgrímsson ha maturato esperienza a livello di club come capo allenatore dell'Al -Arabi, club della Qatar Stars League , tra il 2018 e il 2021".