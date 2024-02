Ufficiale Un obiettivo del Monza si trasferisce in Francia: Nicolas Cozza in prestito al Nantes

vedi letture

È stato a lungo cercato dal Monza durante la finestra invernale di calciomercato, ma alla fine il richiamo di casa è stato più forte. E così, proprio sul gong, il Nantes ha annunciato l'arrivo di Nicolas Cozza.

Il terzino sinistro francese (ma di origini italiane), classe 1999 e cresciuto nel settore giovanile del Montpellier, lascia il Wolfsburg in prestito fino al termine della stagione. Per lui appena sette presenze finora, di cui sei in Bundesliga, per un totale di poco più di 300 minuti in campo.