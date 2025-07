Ufficiale Nicolas Cozza torna al Nantes: il Wolfsburg lo presta fino al 30 giugno 2026

Il Nantes ha ufficializzato il ritorno di Nicolas Cozza, che torna in prestito dal Wolfsburg per l’intera stagione 2025/2026. L’accordo tra i due club non prevede alcuna opzione d’acquisto.

Per il difensore francese si tratta della terza esperienza consecutiva con la maglia dei Canarini, dopo i prestiti nella seconda parte della stagione 2023/2024 e per l’intera 2024/2025. Una conferma importante per il reparto difensivo di mister Kombouaré, che potrà contare ancora una volta su un elemento già rodato e ben inserito nel gruppo.

"Sono molto felice di tornare qui, di iniziare la nuova stagione con il Nantes, di poter fare tutta la preparazione e tuffarmi subito nel lavoro. Ritrovare i miei compagni è un vero piacere. Ora sotto con il lavoro", ha dichiarato Cozza ai canali ufficiali del club. A 26 anni, il centrale ex Montpellier porta esperienza e solidità in una difesa che conosce bene e in un campionato, la Ligue 1, dove ha già collezionato 154 presenze, con 6 gol e 8 assist. Nella passata stagione ha disputato 29 partite, confermandosi un punto fermo della retroguardia gialloverde.

Il suo ritorno rappresenta un tassello importante nella costruzione del Nantes per la stagione 2025/2026, con l’obiettivo di consolidare la squadra e migliorare i risultati degli ultimi anni.