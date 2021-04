Un rigore di Oyarzabal fa impazzire la Real Sociedad: i baschi vincono la Copa del Rey 2020

Basta un rigore di Mikel Oyarzabal, nella prima metà della ripresa, a regalare alla Real Sociedad la Copa del Rey 2020, disputata in via eccezionale in questa stagione. In un derby tutto basco contro l’Athletic Bilbao, ad avere la meglio è la squadra di Imanol Aguacil, grazie al penalty realizzato dal talento ventitreenne dopo l’intervento del VAR: l’arbitro, infatti, concesso una punizione dal limite dell’area per fallo di Inigo Martinez su Portu, espellendo il centrale dell’Athletic. Dopo l’on field review, il cambio della decisione, con il giallo a Martinez e il rigore concesso, poi realizzato da Oyarzabal. Dopo la rete l’Athletic non è riuscito a scuotersi e a creare grandi pericoli, e dopo otto minuti di recupero è esplosa la gioia in casa Real Sociedad, che conquista la sua terza coppa di Spagna della storia. Per il Bilbao l’amara consolazione: tra due settimane, infatti, la squadra di Marcelino sarà ancora in campo per conquistare la coppa nazionale, quella della stagione corrente, contro il Barcellona.