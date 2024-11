Ufficiale Un tocco d'Europa al Saint Louis City: ufficiale l'arrivo di Timo Baumgartl, ex Schalke

"Timo e la sua vasta esperienza europea saranno un elemento fondamentale per la nostra squadra il prossimo anno. Non solo Timo porta esperienza sul campo, ma ha anche il carattere da leader che sarà un valore aggiunto per lo spogliatoio". Solo parole al miele da parte del direttore sportivo Lutz Pfannenstiel per il nuovo acquisto del Saint Louis City, Timo Baumgartl, difensore tedesco classe '96 - svincolatosi dallo Schalke - che si è unito al club di MLS firmando un contratto fino al 2026 con opzione di prolungamento per il 2027.

Il comunicato ufficiale

"St. Louis CITY SC rinforza la difesa con l'ingaggio del difensore centrale tedesco Timo Baumgartl, in attesa del ricevimento del Certificato di Trasferimento Internazionale (ITC) e del visto P-1. Baumgartl è stato ingaggiato fino al 2026 con un'opzione per il 2027 e occuperà uno slot internazionale nella rosa.

Baumgartl, 28 anni, ha collezionato complessivamente 140 presenze nelle principali leghe di Germania e Paesi Bassi. Per la sua nazionale, ha accumulato 30 presenze nelle squadre giovanili della Germania. Baumgartl, insieme agli attuali giocatori di CITY SC Marcel Hartel, Jannes Horn, Eduard Löwen e Cedric Teuchert, è stato compagno di squadra nella Nazionale Under-21 della Germania. Baumgartl è cresciuto nel settore giovanile dello Stoccarda, iniziando a 15 anni con la squadra Under-17.

Ha totalizzato 217 presenze con lo Stoccarda, ottenendo in particolare il titolo di campione della 2. Bundesliga nella stagione 2016-17, giocando tutte le partite da titolare e disputando tutti i 90 minuti in 29 occasioni. Dopo sette anni trascorsi nell'organizzazione dello Stoccarda, Baumgartl si è trasferito al PSV Eindhoven, una delle principali squadre dei Paesi Bassi, dove ha ottenuto come principale risultato quello di aver guidato la difesa con 4 "clean sheet" durante le qualificazioni per la UEFA Europa League 2019, permettendo al PSV di accedere alla fase a gironi. Dopo due stagioni al PSV, Baumgartl è tornato in Germania, dove ha giocato due stagioni all'Union Berlino e più recentemente ha giocato con l'FC Schalke 04 nella stagione 2023-24 della 2. Bundesliga", la chiosa dell'annuncio.