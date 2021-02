Una sconfitta nelle ultime 40 partite. Le qualità di Gerrard emergono anche in Europa League

I Glasgow Rangers hanno ipotecato la qualificazione agli ottavi di Europa League vincendo per 4-3 ad Anversa nell'andata dei sedicesimi. Una partita pazza, bellissima e piena di emozioni, che permette alla squadra di Steven Gerrard di continuare la sua magnifica serie. Come sottolinea Opta, gli scozzesi hanno perso solo una delle ultime quaranta partite in tutte le competizioni (sconfitta contro il St. Mirren il 16 dicembre in Coppa di Lega). Con 33 vittorie e 6 pareggi i Rangers sembrano davvero di un altro pianeta. E Gerrard si sta affermando come uno dei tecnici emergenti migliori nel panorama continentale.