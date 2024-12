Ufficiale Union Berlino, ecco il nuovo tecnico: è Steffen Baumgart il successore di Svensson

vedi letture

Steffen Baumgart è il nuovo tecnico dell'Union Berlino. L'ex allenatore dell'Amburgo ed ex giocatore del club della capitale ha firmato poco fa il contratto: "L'FC Union Berlino ha assunto Steffen Baumgart come capo allenatore. Il 52enne preparerà la squadra per il proseguo della stagione dal 02.01.25. L'ex attaccante ha indossato la nostra maglia dal 2002 al 2004, si è esibito da capitano ed è stato eletto due volte come giocatore dell'anno".

L'Union Berlino, dopo quindici partite di Bundesliga, occupa il dodicesimo posto in classifica con 17 punti conquistati. Il trend però è fortemente negativo con un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato.