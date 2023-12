ufficiale Colonia ultimo in Bundesliga, risoluzione con mister Steffen Baumgart

vedi letture

Il Colonia e l'allenatore Steffen Baumgart hanno deciso di separarsi. Il tecnico era arrivato nell'estate 2021, dopo che la squadra si era assicurata la salvezza nello spareggio retrocessione contro l'Holstein Kiel. Nella sua prima stagione è riuscito a qualificare il Colonia alla UEFA Europa Conference League, mentre nella scorsa si è assicurato l'11 ° posto in Bundesliga.

"Durante la sua permanenza all'FC, Steffen e il suo staff tecnico hanno fatto un ottimo lavoro. Si identificava moltissimo con il club e con la nostra strategia e, nonostante le numerose sfide, ha prolungato il suo contratto due volte. Lontano dal campo, Steffen è sempre stato pronto ad aiutare e scambiare idee su come sviluppare ulteriormente il club. Il percorso ha richiesto forza e convinzione da parte di tutti i soggetti coinvolti e soprattutto di Steffen. Dopo l'attuale insoddisfacente inizio di stagione, negli ultimi giorni e settimane siamo stati molto aperti, diretti e rispettosi. È quindi da rispettare pienamente il fatto che Steffen abbia messo in discussione la propria convinzione personale. Di conseguenza, abbiamo deciso collettivamente di porre fine al nostro rapporto di lavoro, anche se fa male a livello personale", ha affermato l'amministratore delegato dell'FC, Christian Keller .

“Tutti possono immaginare che la decisione di lasciare l’FC non sia stata presa alla leggera. Il club è diventato casa per me negli ultimi due anni e mezzo. Ciò che abbiamo realizzato insieme mi rende orgoglioso, con la squadra, con lo staff ma anche con tutta la società. Allo stesso tempo, questo è anche il motivo per cui ho la sensazione che sia necessario un cambiamento. Anche se abbiamo investito molto negli ultimi mesi, i risultati non ci sono stati. Forse ha bisogno di un nuovo impulso. Lasciare fa male, ma sono grato per il tempo trascorso qui e voglio ringraziare tutti", ha detto invece Steffen Baumgart .