Ufficiale Union Berlino, nome nuovo per la mediana: preso Benes, prelavato dall'Amburgo

L'Union Berlino si rinforza con un giocatore attualmente impegnato agli Europei. Si tratta di Laszlo Benes, centrocampista slovacco che proviene dall'Amburgo. Di seguito il comunicato ufficiale: "L'1. L'FC Union Berlin si è assicurata l'ingaggio di László Bénes per la prossima stagione. Il 26enne centrocampista arriva a Köpenick dall'Hamburger SV. énes ha iniziato la sua carriera calcistica allo Šamorín e poi è passato alla sezione giovanile del club ungherese Győri ETO FC tramite il DAC Dunajská Streda nel 2011, dove ha fatto il suo debutto da professionista per la prima squadra nel dicembre 2014 all'età di 17 anni. Nel febbraio 2015, Bénes si è unito al MŠK Žilina, dove ha giocato otto partite di campionato prima della fine di una stagione in cui si è classificato secondo in classifica. Si è affermato come titolare nella stagione 2015/16, collezionando 23 presenze e segnando due volte, e ha segnato il suo primo gol da professionista nella vittoria casalinga per 3-0 contro lo ŠK Slovan Bratislava il 12 settembre 2015.

Lo slovacco si è trasferito al Borussia Mönchengladbach per l'inizio della stagione 2016/17. Ha fatto il suo debutto in Bundesliga il 19 marzo 2017 all'età di 20 anni in una partita casalinga contro l'FC Bayern München, subentrando come sostituto nelle fasi finali. Pochi giorni dopo, il 5 aprile 2017, ha segnato il suo primo gol in Bundesliga nella vittoria casalinga per 1-0 contro l'Hertha BSC.

Dopo aver giocato solo pochi minuti nella prima metà del 2018/19, si è trasferito in prestito al club di seconda divisione Holstein Kiel alla fine di gennaio 2019, dove ha collezionato 15 presenze in 2. Liga, segnando due gol. Dopo essere tornato al Mönchengladbach, il mancino ha giocato regolarmente sotto il nuovo allenatore Marco Rose nella stagione 2019/20.

L'ultimo giorno della finestra di mercato invernale è stato concordato un prestito all'FC Augsburg fino alla fine della stagione 2020/21. Bénes ha giocato 12 delle 15 possibili partite di campionato con l'Augsburg e ha segnato un gol. È tornato nella squadra del Borussia Mönchengladbach la stagione successiva, ma alla fine ha cercato una nuova sfida nel club di seconda divisione dell'Hamburger SV, dove è stato coinvolto in 42 gol in 64 partite.

Bénes indossa attualmente la maglia numero undici della nazionale slovacca agli Europei del 2024 e ha giocato nel Gruppo E contro Belgio, Romania e Ucraina. Domenica il "Sokoli" affronterà l'Inghilterra negli ottavi di finale. Finora ha collezionato 23 presenze con la Slovacchia, segnando due gol e fornendo quattro assist".