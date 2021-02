United, Milenkovic primo nome per la difesa: contatti con il serbo per la prossima estate

vedi letture

Manchester United in pressing per Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato dal Sun, il centrale della Fiorentina sarebbe l'obiettivo numero uno per la difesa dei Red Devils, alla ricerca di un partner da affiancare a Harry Maguire. Con il serbo ci sarebbero già stati dei contatti: la valutazione attuale del classe '97, che si attesta intorno ai trenta milioni di sterline, potrebbe lievitare nel caso in cui dovesse scatenarsi un'asta per accaparrarselo la prossima estate.