Uruguay-Cile 1-1, le pagelle: Vargas segna, Vidal fa un autogol

URUGUAY-CILE 1-1

Marcatori: 26' Vargas, 67' Vidal (A)

URUGUAY

Muslera 6 - Non ha colpe sul gol. Per il resto sempre attento e ordinaria amministrazione.

A. Gonzalez 4,5 - Non spinge mai e difende poco e male. Esce dopo un tempo. (dal 46' Caceres 6 - Fa il suo compito senza mai sbagliare).

Godin 6 . Contiene bene gli avanti del Cile. Ogni tanto fatica contro la velocità di Vargas

Gimenez 6 - Partita simile a quella del compagno di reparto. Di testa tutti i palloni sono suoi.

Vina 6 - Primo tempo abbastanza male, cresce nella ripresa. Da un suo cross arriva una ghiotta occasione per Cavani. (dall'86' J. Rodriguez s.v.)

Valverde 5,5 - Sbaglia tanto e non riesce mai a imporsi. Tanta corsa ma poco efficace.

Vecino 6 - Primo tempo di sofferenza, nella ripresa sale di livello. Suo il colpo di testa che propizia il gol del pareggio. (dall'80' Torreira s.v.)

De La Cruz 5 - Corre a vuoto. Pochi inserimenti e tanti palloni persi. (dal 46' Nandez 6 - Cambia la partita con le sgroppate sulla destra. Qualche errore ma grinta da vendere).

De Arrascaeta 5,5 - Ci prova un paio di volte ma non riesce mai a incidere. (dal 60' F. Torres 6,5 - Cambia il match con vitalità e grandi giocate. Un gran tiro sventato da Bravo).

Suarez 6,5 - Propizia l'autogol di Vidal e sfiora il gol con un paio di ottime conclusioni.

Cavani 6 - Sfiora il gol con un bel colpo di testa anche se per larghi tratti viene servito con il contagocce.

CILE

Bravo 7 - Sempre presente. Un paio di parate importanti. Sul gol incolpevole.

Medel 5,5 - Soffre per tutta la partita, soprattutto nella ripresa quando Suarez e Cavani si svegliano.

Maripan 6 - Esce per infortunio. Fino a quel momento partita positiva. (dal 39' Roco 5 - Soffre la verve degli avanti della Celeste. Per sua fortuna arriva solo un gol).

Sierralta 6,5 - Tiene lui la difesa cilena. Di testa è insuperabile.

Isla 5,5 - Un po' spento. Non eccelle in nessuna delle due fasi che gli competono.

Vidal 6,5 - Anima del centrocampo cileno. Esce lui e la squadra si spegne. Sfortunato (e forse spinto) sull'autogol. (dal 70' Alarcon s.v.)

Pulgar 6 - Giostra il centrocampo. Tanta grinta, non toglie mai la gamba. Nel finale lascia il campo per infortunio e il Cile in 10 perché sono finiti i cambi.

Aranguiz 6 - Stoico nel rimanere in campo con i crampi e un mezzo infortunio. Tanta quantità.

Mena 6 - Finché ha benzina gioca un grande match. Poi, stanchissimo, soffre terribilmente Nandez.

Vargas 6,5 - Il migliore in campo finché non si infortunia. Un gol, tante sgroppate e poi un problema fisico che lo costringe a uscire. (dal 57' Meneses 5,5 - Fa rimpiangere il compagno. Si segnala per un destro che termina altissimo).

Bereton 6 - Si muove, dà una mano ma è impreciso quando deve calciare a rete (dal 70' Arriagada 5,5 - Sbaglia l'occasione che poteva valere il 2-0. Forse l'emozione dell'esordio.)