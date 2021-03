Valencia, il principe di Johor vuole il club: "Mi motiva la voglia di fare la storia"

Il principe di Johor si candida all'acquisto del Valencia. Tunku Ismail, figlio del sultano di Johor e amico dell'attuale proprietario del club spagnolo, Peter Lim, fa sapere tramite Instagram di essere interessato a prenderne le redini. E tramite una story ha spiegato i suoi concetti in alcuni punti: "Non sono un uomo d'affari, sono un principe. I soldi non mi motivano, la gloria e il costruire la storia mi motivano. Non è un segreto che ami il calcio, sono un appassionato. Non sono nuovo nel calcio: ho creato un club (JDTFC) che ha vinto 16 titoli in 8 anni. Siamo la squadra più forte del sudest asiatico e una delle migliori in Asia. Voglio espandere il mio impero, spiegare le ali e avere nuove sfide. Ultimo ma non per importanza: non sono uno di quelli che cambia il logo o le tradizioni di un club. Sono un reale, non un business man. Sono qui per la gloria, il successo e la storia. Di cosa ha bisogno il Valencia? Di qualcuno che ami il calcio, sia affamato di successo, sia appassionato e capisca quanto grande sia il Valencia. Primo step: nel club serve gente di calcio. Punto".