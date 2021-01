Valencia in zona retrocessione, tra oggi e domani si decide il futuro del tecnico Javi Gracia

Javi Gracia rischia il posto al Valencia. Dopo il deludente pari interno contro il Cadice la squadra non riesce a risollevarsi in classifica, trovandosi in terzultima posizione a pari punti con l'Elche, che però ha due partite da recuperare. La proprietà del club valuterà tra oggi e domani il destino del tecnico. 50 anni, Javi Gracia è al Valencia da questa stagione, ritrovandosi una squadra enormemente indebolita dall'addio di diversi giocatori di spicco, fra cui Ferran Torres, Rodrigo, Parejo, Coquelin, Garay e persino Kondogbia a mercato già concluso. E senza avere nessun rinforzo. La squadra non vince da 8 partite, l'ultima un clamoroso 4-1 al Real Madrid datato 8 novembre.