Valencia, sguardo alla prossima stagione: in lizza due nomi per la panchina

Esonerato Javi Gracia e affidata la panchina fino a termine della stagione a Voro, il Valencia è al lavoro per trovare il tecnico per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da As du sono i candidati forti: José Bordalas del Getafe e Diego Martinez del Granada. Entrambi hanno fatto un eccellente lavoro con le rispettive squadre, portandole a partecipare con successo in Europa League.