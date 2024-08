Ufficiale Via dalla Francia, Balde atterra al Bochum: "Bundesliga una delle leghe più importanti"

Basta con la Ligue 1, per il momento. Per Aliou Baldé è arrivato il momento di sperimentare la Bundesliga, infatti l'ala sinistra classe 2002 è ufficialmente un nuovo giocatore del Bochum. Il giocatore guineano sbarca in Germania in prestito annuale dal Nizza.

Il comunicato ufficiale. Nuovo arrivo esterno numero otto al Castroper: il VfL Bochum 1848 ha ingaggiato Aliou Baldé. Il 21enne attaccante è in prestito per un anno dall'OGC Nice. Quest'estate ha partecipato ai Giochi Olimpici con la nazionale della Guinea. Il prestito prevede un'opzione di acquisto successiva per il VfL.

Baldé si è trasferito nei Paesi Bassi dal Senegal nel gennaio 2021 all'età di 18 anni. Con il Feyenoord Rotterdam ha giocato quattro partite in Eredivisie e una in Europa Conference League. Durante la pausa invernale, Baldé è stato ceduto in prestito all'SK Beveren in Belgio nel gennaio 2022. Il successivo prestito all'FC Dordrecht ha avuto molto più successo. L'attaccante ha segnato otto gol in 15 partite nella seconda divisione olandese. Questo ha portato Baldé all'attenzione del club svizzero FC Lausanne-Sport, che lo ha ingaggiato a titolo definitivo nel gennaio 2023. Anche in Svizzera l'attaccante ha dimostrato le sue capacità: sette gol e quattro assist in 20 partite. L'OGC Nice ha colto l'opportunità e si è assicurato i servizi di Baldé. Mentre giocava ancora per il Senegal da giovane, il 21enne ha partecipato a tutte e tre le partite della Guinea ai Giochi Olimpici e ha anche fatto il suo debutto come internazionale senior nel giugno di quest'anno", la chiosa della nota del club tedesco.

La presentazione del direttore sportivo Marc Lettau: "Aliou è un giocatore d'attacco creativo, in grado di creare situazioni che cambiano la partita grazie alla sua eccezionale esplosività e velocità e al suo forte gioco d'attacco nell'uno contro uno. Ha già dimostrato il suo talento calcistico ad alto livello e ha ancora un grande potenziale di sviluppo".

Le prime parole del neo arrivato: "La Bundesliga è uno dei campionati più importanti d'Europa e il VfL Bochum è un club con molta tradizione. Voglio ispirare i tifosi con il mio stile di gioco e fare la mia parte per raggiungere i nostri obiettivi comuni per la stagione", la chiosa di Baldé.