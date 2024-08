Ufficiale Vicino alla Serie A, Zan Vipotnik firma con lo Swansea. Altro addio dal Bordeaux

Nuovo colpo in attacco per lo Swansea City: ecco la firma a parametro zero di Zan Vipotnik, attaccante sloveno rimasto svincolato come i suoi ormai ex compagni di squadra, dal Bordeaux dopo il fallimento del club transalpino.

Nelle passate finestre di mercato riguardo al centravanti classe 2002 si era parlato dell'interesse di alcuni club italiani, fra i quali in particolare il Frosinone, la Salernitana ed anche il Genoa. Vipotnik ha anche partecipato all'ultimo Europeo in Germania, disputando il finale della seconda partita contro la Serbia.

10 gol e 4 assist per lui nella Ligue 2 francese nel 2023/24, dopo essere esploso segnandone 23 nell'annata precedente al Maribor.