VIDEO - Braga, Carmo ko alla caviglia: l'ambulanza lo soccorre in campo e riparte...a spinta

Brutto ko per David Carmo. Il difensore del Braga si è infortunato gravemente alla caviglia nel match di Coppa di Portogallo contro il Porto ed è stato portato via in ambulanza. Il mezzo però viste le condizioni non favorevoli del terreno di gioco non riusciva a ripartire ed è stato necessario l'intervento dei giocatori dei giocatori delle due squadre. Questo è stato il motivo del maxi-recupero di 12 minuti.